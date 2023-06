Estefi Berardi contó el ambicioso proyecto que hará en TV tras su salida de LAM: "Voy a cocinar en eltrece"

Soplan vientos de cambio para Estefi Berardi quien se despide de LAM, según ella misma contó por decisión mutua, renovación con la que también le dirá adiós a Andrea Taboada. A través de sus redes, la influencer contó que estará en eltrece y esta vez la veremos cocinando.

“Se dio solo el cambio. Me divierte que me vea haciendo otra cosa. Me gustan los desafíos, me gusta cambiar”, compartió con sus seguidores, sobre su nuevo movimiento.

“No me veo mil años haciendo lo mismo en un lugar. Creo que es importante moverse para crecer”, aseveró la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

"La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora" G-plus

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE SU CONTRATO CON LAM Y SU DEBUT EN PASAPLATOS FAMOSOS

La bailarina también contó qué pasó con su contrato con el ciclo de Ángel de Brito que lo tenía hasta fin de año y se refirió a su participación en Pasaplatos Famosos.

“Es cierto. Mi contrato es hasta diciembre, pero mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora”, reveló, feliz sobre su lugar en la competencia.

“Mandarina y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería y entendieron todo perfectamente. Amo a Ángel”, concluyó.

Foto: Instagram Stories