Estefi Berardi arremetió sin filtros contra Mica Viciconte al ver que la criticó en redes: "Justo ella que es una nada"

Estefi Berardi criticó sin filtros en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) a Mica Viciconte luego de ver un picante tweet en su contra publicado en abril.

“Amo esto, no lo había visto, me encanta, justo Mica que es una nada. Ella me dice que estudie cuando estudio, creo que ella no estudia nada, yo sí voy a la facultad”, dijo picantísima la panelista.

Luego, continuó con su descargo: “Ella es una nada, ni canta, ni baila, ni nada, me encanta. Yo siempre me esforcé, pero priorizo ser buena persona y no lastimar a un compañero”.

“Creo que ella podría estudiar para perfeccionarse en algo y ser algo, cantar o bailar. ¿Qué sos? No se sabe la profesión”, lanzó al final Estefi contra Viciconte, a quien le dio un consejo y la mandó a estudiar.

Más sobre este tema Estefi Berardi contó su mala experiencia con Mica Viciconte: "Te insultaba y te decía que eras una inútil en los juegos"

EL TWEET DE MICA VICICONTE EN CONTRA DE ESTEFI BERARDI

Durante la mañana de este miércoles estalló la polémica en el programa matutino de Ciudad Magazine luego de que Estefi Berardi viera un tweet que Mica Viciconte publicó en abril en el que la criticó sin filtros.

“Lo único qué haces es perder credibilidad con tus inventos para generar notas. Si querés ser buena en lo que haces te recomiendo que estudies”, escribió la panelista de Telefé en contra de Estefi.

Al final, Mica hizo mencionó la participación de Berardi en Combate, donde eran compañeras: “Y aprendas de los que saben. En Combate nunca te esforzaste, de panelista inventas. No es por ahí”.