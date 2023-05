Estefi Berardi y Ángel de Brito protagonizaron un tenso ida y vuelta en las redes que generó polémica

Estefi Beradi y Ángel de Brito protagonizaron un tenso ida y vuelta en Twitter que generó revuelo en la red social luego de que el conductor le hiciera un reclamo a la panelista.

“Los rt y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad”, escribió el periodista junto a las imágenes con los likes.

Por su parte, Estefi le respondió: “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”.

“Se picó mal… ¿qué pasará el lunes?... entra Coti y sale…?”, comentó entonces un usuario y Ángel aclaró: “Absolutamente nada. La libertad que hay en LAM es única. En otro programa, otro conductor ya hubiera fajado a todas”.

LOS TWEETS DE ESTEFI BERARDI Y ÁNGEL DE BRITO