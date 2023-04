Estefi Berardi y Ángel de Brito no se llevarían bien: “No me lo fumo”

Estefanía Berardi abrió la cajita de preguntas y contestó a todas las preguntas que sus fans le hicieron a través de sus stories de Instagram. Y sorprendió al hablar de Ángel de Brito.

La "angelita" le dedicó un llamativo mensaje al conductor de LAM, su compañero, luego de que sus fans se dieran cuenta de un dato clave. ¿Cuál? No se siguen en Instagram.

"¿Viste que Ángel no te sigue en Instagram? No te fuma me parece", le dijeron. "Yo a él tampoco (me lo fumo)", sentenció Estefi, ¿en broma?, junto al emoji que llora de la risa.

ESTEFI BERARDI HABLÓ DEL PROCESO JUDICIAL TRAS EL CONFLICTO POR FEDE BAL Y SUS SUPUESTOS CHATS

"Se presentó una denuncia contando qué fue lo que pasó. La ratifiqué. Luego se presentó la querella. Se inició una demanda y la Justicia ahora tiene que investigar quienes fueron los responsables directos o indirectos del hecho...".

"Todo esto llevó un montón de tiempo y seguirá llevando... Nada es rápido. Pero tampoco tengo apuro. Y tengo al mejor equipo de abogados del mundo", sentenció Estefi, etiquetando a Fernando Burlando y su estudio de abogados.