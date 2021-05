Estefanía Pasquini reflexionó sobre sus cambios físicos por su embarazo con Alberto Cormillot: "Por suerte, me entran las calzas"

A los pocos días de haberse enterado que está esperando su primer hijo con Alberto Cormillot, su pareja Estefanía Pasquini hizo pública la noticia y comenzó a compartir con sus seguidoras de Instagram los momentos más significativos de las diversas etapas de gestación.

Súper feliz por este pleno presente familiar, la nutricionista compartió tres fotos que ilustran el crecimiento de su pancita y se mostró contenta porque aún puede lucir sus calzas de siempre a pesar de que ya entró en el quinto mes de su embarazo.

"A los dos meses de embarazo decía 'ya estoy medio hinchadita' (no entendía nada)...A los cuatro meses decía 'ahora si es panza'... A los cinco meses pienso 'qué suerte que las calzas me entren'. Y así seguirá creciendo y espero cada eco para verlo... Y seguirme preguntando, '¿posta está adentro mío?'", escribió junto a las imágenes.

Y cerró remarcando que está súper ansiosa por conocer a su hijo con Alberto. "Y ahora que lo siento, no veo la hora de tenerlo conmigo y morfarle los pies, las manos, llenarlo de besos, verlo crecer, amarlo y mimarlo eternamente... Les juro que hasta no vivirlo... No se puede sentir así", cerró, ilusionada.