Estefanía Berardi contó el mensaje que le envió Benjamín Vicuña por hablar de un supuesto affaire con una moza: "No quiere que toque más el tema"

Estefanía Berardi contó que Benjamín Vicuña le envió un mensaje que contenía una carta documento virtual en la que le pidió expresamente que deje de hablar de su persona. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la panelista que dio a conocer los detalles del supuesto affaire del actor con una moza, detalló qué decía el Word que recibió de su parte.

“Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Mi abogado, Martín Leguizamón me dijo que es más una amenaza que una carta documento”, expresó en la emisión de Ciudad Magazine.

Entonces Pampito le preguntó qué decía la carta documento y Berardi respondió: “Yo lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema de la infidelidad. Para mí con un llamado estaba súper bien. Aparte, yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que vuelva a estar bien con su mujer. Me pidió que no haga más referencia a su persona”.

La carta documento virtual que Benjamín Vicuña le envió a Estefanía Berardi

Estefanía Berardi recibió una carta documento virtual por parte de Benjamín Vicuña en la que le exigió que deje de hacer referencia a su persona. La panelista contó que le respondió el WhatsApp y le dijo que no tocaría más el tema porque se pide él y porque tiene códigos.

“Por medio de la presente procedo a formular formal intimación para que de manera inmediata se abstenga de difundir, divulgar, exhibir, exponer, aludir, nombrar, referir y/o facilitar el medio, su programación a terceros para hacerlo tanto como figura invitada o panelista lo que sea en un carácter de periodista o no”, decía la primera parte de la intimación.

"Formal intimación para que de manera inmediata se abstenga de difundir como cualquier noticia, data o circunstancia relacionada a mi vida familiar y/o pareja". G-plus

Luego, Pampito continuó leyendo el contenido de la carta: “A través de cualquier forma pública por cualquier medio gráfico, televisivo, radial, electrónico, informativo, páginas webs y redes sociales información falsa y/o expresiones peyorativas, descalificativas, injuriantes, así como el contenido de mensajes, audios, fotografías, imágenes, video así como cualquier noticia, data o circunstancia relacionada a mi vida familiar y/o pareja”, expresó. Finalmente, Estefanía sentenció: “Le dije que no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y tengo palabra”.