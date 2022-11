Esteban Lamothe desafió a Canelo Álvarez por la amenaza a Messi

En las últimas horas, el boxeador mexicano Canelo Álvarez lanzó una dura amenaza a Lionel Messi a través de las redes sociales, mientras aseguraba que el crack argentino había limpiado el piso del vestuario con la casaca de su país tras la victoria ante los aztecas por 2-0.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, Argentina, hablo de Messi por la mamada que hizo”, escribió Álvarez en Twitter.

Entre todas las respuestas que recibió por parte de deportistas y artistas que lo animaban a rever su actitud, se destacó la de Esteban Lamothe, que, literalmente lo mandó a dejar el celular y entrenar en lugar de amenazar al número uno del fútbol.

EL CONTUNDENTE IDA Y VUELTA DE ESTEBAN LAMOTHE Y CANELO ÁLVAREZ POR LA AMENAZA A MESSI

“Con todo respeto Saúl, usted es un boxeador profesional. No puede amenazar a un futbolista de esa manera. Es como que Messi lo amenace a usted con hacerle un gol”, lanzó, picante, Lamothe desde su cuenta de Twitter, donde ya ha protagonizado otros episodios similares.

“Nadie ofendió a su país. Deje el celular y póngase a entrenar hombre y sepa que acá en Argentina lo admiramos mucho”, agregó Esteban sin esperar que Canelo le respondiera.

“¿Y a usted quién le pidió que reconozca eso?”, preguntó. “Las labores que hago, las hago de corazón sin esperar nada de nadie. Lo hago de corazón”, cerró Canelo Álvarez, ya que Esteban Lamothe ya no volvió a contestar, sobre todo porque el boxeador tuvo un día muy ocupado con el teclado de su teléfono.