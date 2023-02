"La que está para más soy yo": Rocío Galera fulminó a Mauro Icardi luego de que él la ninguneara

Rocío Galera filtró los supuestos chats con Mauro Icardi, en los que él le dejaba muy en claro que estaría interesado en ella.

Acto seguido, Mauro desmintió el supuesto affaire. Además de acusarla de querer buscar fama, aclaró que él está "para más", ninguneándola.

"Estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram". G-plus

Muy enojada por los dichos del ex de Wanda Nara, Rocío le hizo frente aclarando que jamás se fijaría en él, ya que aún sigue casado con la empresaria.

QUÉ DIJO ROCÍO GALERA SOBRE LA POLÉMICA FRASE DE MAURO ICARDI EN SU CONTRA

"Estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram", fue la picante declaración de Mauro que le molestó a Rocío.

En diálogo con A la tarde, la modelo le contestó con todo. "A mí no me gustó para nada y me parece que la que puede estar para mucho más soy yo, no él porque es un hombre casado que tiene un montón de problemas en este momento", afirmó, molesta.

"A mí no me gustó para nada y me parece que la que puede estar para mucho más soy yo, no él porque es un hombre casado que tiene un montón de problemas en este momento". G-plus

Y se despidió con una opinión demoledora. "No tiene vínculo ni con su mamá ni con su hermana y está divorciándose de la mujer, así que muy bien con las mujeres no se lleva", sentenció, picante.