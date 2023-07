"Está mal de la cabeza": Carmen Barbieri se enfureció con Aníbal Lotocki

Mientras Silvina Luna sigue batallando por su vida, Aníbal Lotocki volvió a los medios en una entrevista con Telenoche para defenderse. Carmen Barbieri, muy molesta por sus declaraciones, fue implacable.

“Es una excelente nota. Hablábamos recién y para mí no está bien de la cabeza. Para mí algo le está fallando. Nombra a Silvina Luna como si fuera una delincuente. Habla como si nada le estuviera conmoviendo”, aseguró la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Me parece que no es que no tiene corazón. Algo le está fallando porque no es normal”, afirmó, durísima. “¿No se hacen pre quirúrgicos? Se hacen exámenes de sangre, orina, completos. Te ven el corazón porque podés quedarte en la sala de operación”, cuestionó al médico.

Foto: Captura de TV

CARMEN BARBIERI APUNTÓ CON TODO CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

También la animadora, como ya lo hizo Cinthia Fernández, no pudo con las declaraciones del cirujano.

"Perdón, estoy indignada. Lo voy escuchando y lo vamos puteando con los camarógrafos a coro". G-plus

“¡Él mismo lo dice! Perdón, estoy indignada. Lo voy escuchando y lo vamos puteando con los camarógrafos a coro”, arrojó.

Más sobre este tema Tensísimo momento de Nelson Castro con Aníbal Lotocki: "Me impacta su falta de empatía"

“Al final, parece que sabía que tenía un problema, si es que lo tenía, y la opera igual. Después echa la culpa diciendo que antes la operó otro y se lava las manos. No está bien de la cabeza. No, no, no”, cerró, filosísima.