La esposa de Horacio Cabak tomó posición en el conflicto entre Wanda Nara y China Suárez: "Ojala lo perdone"

Al igual que la mayoría de los argentinos, Verónica Soldato, la pareja de Horacio Cabak, está al tanto del escándalo que se desató luego de que Wanda Nara descubriera el coqueteo virtual de su marido, Mauro Icardi, con China Suárez.

De hecho, en diálogo con Ángel de Brito, se refirió a su crisis de pareja -superada- con el conductor, que se desató luego de que le encontrara comprometedores chats. Y además de diferenciarse de China y Wanda por cómo reaccionaron, sentó posición.

"La que me escribió fue Verónica Soldato, la ex de Horacio Cabak. Ella me dice ‘Hola Ángel’ y, enseguida, me aclara ‘yo nunca te desmentí'. Con el único periodista que hablé fue con vos’”, contó el periodista en LAM (eltrece).

Acto seguido, cuando el conductor le preguntó de qué lado está ella no dudó en contestar que en el de Wanda y sumó que espera que la empresaria le de otra oportunidad al futbolista del PSG.

"Ella sigue el mensaje y dice ‘Claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando... ¡Banco a Wanda! Ojalá que lo perdone’”, cerró, contundente.