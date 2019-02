Las fiestas de las revistas de actualidad son una gran oportunidad para que los famosos se reencuentren, se diviertan y se luzcan a puro glamour. Pero, también, suele haber tensión por las mejores ubicaciones en la foto de tapa y por presencias que incomodan.

Todo eso sucedió en la fiesta que organizó Gente en Villa Carlos Paz con las figuras que realizan temporada teatral en Córdoba.

¿Los mejores ubicados? Paula Chaves, Pedro Alfonso (el único que salió serio en la foto) y Diego Ramos, protagonistas de la comedia Locos por Luisa.

Al lado de Pedro se encuentra Iliana Calabró, quien días atrás protagonizó un tenso cruce con Miriam Lanzoni… ¡que también está en la portada! La ex de Alejandro Fantino no solo se enfrentó a la comediante sino también a Ramos por el Premio Vos que recibió su obra Sé infiel y no mires con quién.

“¡Somos la mejor comedia, la de más calidad, y estamos haciendo una obra de teatro, no hacemos hace 8 años el mismo sketch de TV!”, apuntó Miriam indirectamente contra la obra de Diego, Iliana, Paula y Pedro.

Más sobre este tema Miriam Lanzoni se trenzó en Twitter con Iliana Calabró por sus obras: "Tu mami vino dos veces, ¡parece que le encantó!"

Fátima Florez también se ubicó sentada en la fila principal, muy cerca de Chaves, quien días después de la fiesta se mostró enojada porque el Premio Carlos de Oro cayó en manos de la humorista y no de su marido.

Si bien aclaró que no tiene nada contra Fátima, Paula disparó: “La gente por suerte lo sigue eligiendo a @pedroalfonsoo, pero es un reconocimiento por estar 8 temporadas ininterrumpidas apostando a la misma plaza teatral y siendo primero en comedia a nivel nacional”.

Entre las más sexies gracias a sus súper escotes se encuentran Silvina Escudero, Karina la Princesita y Viviana Saccone. Por su parte, Sofía “Jujuy” Jiménez también lució divina con un vestido blanco muy elegante.

Otros famosos que ilustran la tapa son Freddy Villarreal, Waldo Navia, Andrea Bonelli, María Socas, Facundo Mazzei, Tomás Fonzi, Romina Ricci, Pichu Straneo y Belén Francese.