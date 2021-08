Esperanza Careri habló de su pelea con Jéssica Amicucci en La Voz Argentina: "Me hubiese gustado que me lo dijera en la cara"

Antes de quedar eliminada de La Voz Argentina (Telefe), Jéssica Amicucci dijo que no había ensayado lo suficiente con Esperanza Careri luego de que Mau y Ricky criticaran su desempeño en el escenario.

Aunque Jéssica ya no forma parte del certamen, a Esperanza todavía le duelen sus fuertes dichos en su contra y así lo hizo saber en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"Fue un momento en el que me sentí muy mal... No tuvimos feeling. En el resto de los duelos no nos llevábamos mal, me sorprendió que dijera eso en el duelo. Siento que tal vez a ella le molestó que no haya podido cantar", afirmó.

Y admitió que no la pasó bien durante su performance con Jéssica: "Yo pensé que habíamos cantado mucho peor de lo que salió. Después, cuando salió la pelea, me dio mucha risa por las caras que hicimos... No fue una buena presentación, pero me gustó que haya pasado en cierto punto porque es un recuerdo y la gente se va a acordar de eso”.

Antes de despedirse, contó que la incomodó la actitud de su colega y por eso recibió un pedido de disculpas de su parte.

"Me hubiese gustado que me lo dijera en la cara y no en televisión. Después lo hablamos, me pidió disculpas y me dijo que estaba muy nerviosa, que sentía que yo iba a llegar a la final", cerró revelando que harán un vivo en Instagram para aclarar la situación.