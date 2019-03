Son muchas las historias de amor que atraparon a los fanáticos de Argentina, tierra de amor y venganza, la nueva telenovela de eltrece. Una de ellas es la que interpretan la China Suárez (Raquel) y Gonzalo Heredia (Aldo), quienes deleitaron a los televidentes con una de las escenas más esperadas de la ficción.

Luego del mal momento que vivió Aldo al enterarse de que su gran amor había sido vendida a otro burdel -tal como en el que estaba atrapada-, la polaca logró escapar para correr a los brazos de su amado, quien la escondió en su casa.

Aldo (Gonzalo Heredia): "No sabés cuánto esperé este momento, que estemos juntos mirando las estrellas, sin tener que escondernos. Ahora que estamos juntos y somos libres, me gustaría besarte... si vos querés". G-plus

Allí, luego de presentarla ante su familia como su novia oficial (pese a los planes de casamiento con Alicia Ferreyra, el papel que interpreta Mercedes Funes), logra su ansiado momento a solas.

"No sabés cuánto esperé este momento, que estemos juntos mirando las estrellas, sin tener que escondernos. Raquel, ¿viste que te dije que no te quería besar en el burdel, no en ese lugar, hasta que encontrara la forma de sacarte de ahí? No te saqué de ahí, te escapaste sola. Pero ahora somos libres y estamos juntos. Y ahora que estamos juntos y somos libres, me gustaría besarte... si vos querés", le propuso el enamorado hombre a Raquel, antes de que se fundan en un apasionado beso que selló el principio de este amor.

¡Reviví el primer beso de Raquel y Aldo, los personajes de la China Suárez y Gonzalo Heredia en Argentina, tierra de amor y venganza!