El especial pedido que Marcelo Polino les hizo a sus íntimos tras la muerte de su mamá

A mediados de la semana pasada falleció Ethel, la madre de Marcelo Polino, luego de una larga batalla contra el cáncer. El deceso coincidió con las emisiones de Genios de la Argentina, por lo cual el jurado de ShowMatch recién se reincorporó a su rutina laboral el sábado en su programa de radio Mitre.

Allí, el periodista es conductor Polino Auténtico (sábados de 12 a 14), y lo acompañan Yanina Latorre y Amalia Granata. Entonces, Yanina reveló en Los Ángeles de la Mañana cómo notó a su amigo: “Está triste”. En ese instante, Ángel de Brito comentó que Polino “no faltó un solo día a trabajar” en el Bailando, y Latorre acotó: “Y él no estaba bien la semana pasada, porque ya sabía que a su mamá le quedaban horas”.

Yanina Latorre: "Desde que pasó lo que pasó con su mamá, Polino está encerrado en su casa. Luciana Salazar dijo que lo iba a ir a ver, pero no quiso que nadie lo vaya a ver. Está muy solo. La procesión va por dentro". G-plus

Ahí, la panelista explicó: “En la radio fue lo mismo que en el Bailando. No se le notó. Él es un tipo que no demuestra mucho los sentimientos, porque siempre parece que está igual. Es hijo único, era su mamá y él es muy cerrado. Desde que pasó lo que pasó con su mamá está encerrado en su casa. Luciana Salazar dijo que lo iba a ir a ver, pero no quiso que nadie lo vaya a ver. Está muy solo. La procesión va por dentro”

“La madre era su fan, lo escuchaba. Pero ya a lo último estaba con morfina, estaba muy mal. La señora no la pasó bien”, concluyó Yanina Latorre sobre Marcelo Polino y su madre.