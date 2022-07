Esmeralda Mitre sufrió un grave accidente en la ruta 8: "Ahí murió alguien hace dos semanas"

Esmeralda Mitre protagonizó este domingo un accidente vial en San Antonio de Areco cuando se dirigía en su automóvil particular a su campo en compañía de su representante, aunque no sufrió daño alguno según lo que explicó ella misma en una comunicación telefónica.

Lío Pecoraro se comunicó con Esmeralda en el ciclo El run run del espectáculo, que conduce junto a Fernando PIaggio, tras lanzar un tweet con la exclusiva algunos minutos antes.

"Chocó en San Antonio de Areco Esmeralda Mitre contra otro vehículo que se le cruzó en el camino. Podría haber sido una tragedia, está fuera de peligro. Tenemos su palabra", decía el mensaje.

ESMERALDA MITRE CONTÓ CÓMO FUE EL CHOQUE QUE SUFRIÓ EN LA RUTA A SAN ANTONIO DE ARECO

"Estoy muy bien. Fue un choque en la ruta 8 y la 41. No le pasó nada grave a nadie. Yo venía por la ruta 41 y me envistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas", explicó la actriz.

"Yo estaba yendo a mi campo. El otro auto me embistió y quedó enfrente mío y yo me corrí y le agarré de mi lado parte de atrás de ellos", agregó.

Asimismo, Esmeralda señaló que el accidente, si bien fue grave, no dejó víctimas, y que tanto ella como su representante y los ocupantes del otro vehículo están fuera de peligro.

"No, no me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante, Marcelo Villanueva, se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada. Una gran desgracia con suerte", señaló.