Esmeralda Mitre contó qué le habría dicho Analía Franchín para abandonar furiosa Pasapalabra: "Me insultó"

El martes pasado estaba todo listo en el estudio en donde se graba Pasapalabra para grabar uno de los programas que conduce Iván de Pineda.

Sin embargo, un escandaloso entredicho entre Analía Franchín y Esmeralda Mitre modificó los planes. La actriz adujo ser maltratada por Franchín y se fue del set sin hacer el programa.

Ese día, Analía le dijo al periodista Pampito: "Le dije cosas normales, pero ella quiere que la levanten de todos los programas siempre. Primero, entró ninguneándonos a todos y dijo 'yo vengo a darle rating al programa'. ¡¿Quién sos?! Faltaría Moria para que se lo dijera".

"Me fui porque me insultó. Me dijo 'flaca, ¿vos quién carajos te creés que sos?'. Hay testigos. Pero yo no permito que nadie me falte el respeto. Por eso me paré y me fui". G-plus

En silencio hasta el viernes, y luego de que Franchín contara que tiempo atrás recibió dos cachetadas de Esmeralda, Mitre habló con Los Ángeles de la Mañana y reveló qué la habría dicho Analía, que la enojó tanto como plantar una grabación.

"El conflicto de la grabación va a quedar en la grabación. Me fui porque me insultó. Me dijo 'flaca, ¿vos quién carajos te creés que sos?'. Hay testigos. Pero yo no permito que nadie me falte el respeto. Por eso me paré y me fui", expresó la actriz, marcando el motivo de su intempestiva partida de Pasapalabra.