Escudero reveló que le cumplió una fantasía a su novio junto a Noelia Marzol: "Chapamos"

Silvina Escudero contó la semana pasada que, tras varios meses separada, regresó con su novio Federico y este fin de semana participó de Debo Decir, donde hizo picantes declaraciones sobre sus romances previos. Entre varias anécdotas, la bailarina recordó la ocasión en la que “chapó” con Noelia Marzol a instancias de una pareja anterior, con la intención de cumplirle una fantasía.

“Nunca estuve con una mujer. Me parece muy atractivo el cuerpo de la mujer (…) pero nunca estuve con una mujer, aunque sí chapé con una famosa”, contó Silvina luego de que Luis Novaresio le preguntara sobre experiencias de ese tipo. “Pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de que esté con otra mujer y chapamos, pero no pasó de ahí. Esto no fue nada íntimo ni privado sino que fue en una fiesta en el costado de un boliche en uno de mis cumpleaños”, reveló la panelista de Los Mammones.

“Estaba ella ahí, es una bomba y chapamos. No creo que haya problemas en decir quién es. Es una amiga, una bomba que acaba de ser madre. Es Noelia Marzol, una hermosa mujer”, reveló Silvina Escudero, generando sorpresa entre los presentes. “Chapamos 30 segundos. Un chape, chiquitín. Y mi novio estaba feliz pero no me generó nada”, explicó la bailarina a instancias del conductor, que quería saber si esa experiencia le despertó la curiosidad.