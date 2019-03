Escuchá los audios de Natacha Jaitt que podrían complicar la situación judicial del dueño del salón de eventos

Conforme avanza la investigación por la muerte de Natacha Jaitt, caratulada por la Justicia como “dudosa”, cada vez son más los interrogantes que se abren. A pocas horas de que se realizara la pericia oficial sobre el teléfono celular de la mediática, en Nosotros a la Mañana pasaron un audio que Natacha le envió a un amigo mendocino y que complicaría seriamente la situación de Gonzalo Rigoni.

En supuesta referencia al propietario del Xanadú, Jaitt se quejó con su amigo en un mensaje de WhatsApp: “¿Te bañaste? Me tuvo hablando por teléfono una hora el dueño del salón al que voy mañana. Ay, no puedo más”. El dato es revelador porque en su declaración ante la Justicia el empresario Rigoni había afirmado que conoció a Natacha recién la noche de la reunión laboral en que falleció.

En una segunda comunicación de voz, Natacha le comentó a su amigo los videos del salón de fiestas que además le envió: “Mirá el salón, estos son el tipo de eventos que yo hago”.

Tras oír los audios, José Vera, el abogado de Rigoni, minimizó el peso de la prueba: “No sabía que había hablado y no creo que haya hablado. No se conocían y se conocieron por primera vez cuando ella arribó al local”.

“No creo que hayan estado hablando, porque sino Rigoni me lo hubiese comentado. Por otro lado, lo que me dijo Rigoni es que específicamente había hablado con Velaztiqui Duarte, a instancias del dueño de un restaurante. Así que no le doy entidad a los audios”, concluyó el defensor de Gonzalo Rigoni.

Más tarde, Ulises Jaitt rompió el silencio: “Cuando me enteré que el mendocino había sido la última persona que habló con Natacha, lo primero que hice es comunicarme con él. Me acaba de contar que Natacha le mandó estos audios el jueves a la noche donde habló con Rigoni, y le mandó las fotos y videos del lugar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es revisar las conversaciones entre Natacha y Rigoni para ver cómo le llegaron estos audios a Natacha, ahí supongo que va a estar la clave. Si es necesario, voy a llevar a declarar al mendocino”.