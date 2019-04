La escapadita romántica de Julieta Nair Calvo con su novio a Río de Janeiro: "Mi rey"

Lejos de la lluvia y la inestabilidad otoñal que se hizo presente en la ciudad de Buenos Aires, Julieta Nair Calvo (30) y su novio, Andrés Rolando (33), disfrutan de una playera estadía en Brasil, país vecino al que viajaron en medio de una pausa laboral.

A 4 meses de blanquear el romance, la actriz se muestra súper enamorada en las redes sociales del joven emprendedor gastronómico.

"Mi rey", le escribió Julieta a Andrés, en un posteo que subió a Intsgram, en el que se los ve a los dos, en una playa de Río de Janeiro.

Cuidadosa de su intimidad, Calvo no disimuló sus ganas de ser mamá, en nota con la revista Gente: "Tengo muchas ganas. No sé cuándo será, pero cuando llegue el momento será hermosamente recibido. Me encantan los chicos y siento que tengo un feeling especial con ellos; espero ser buena mamá".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​