Escandaloso descargo de la hermana de Claudia Fontán contra MasterChef: "Son capaces de matar a la madre por rating"

El 2 de junio, Claudia Fontán no solo quedó al borde de la expulsión en MasterChef Celebrity al cometer un acto inadmisible en un programa de cocina: a la participante se le cayó al suelo parte de la preparación de un plato dulce, la reutilizó y permitió que el jurado la deguste.

Desde ese día, la actriz fue lapidada en las redes sociales, fue sancionada en el programa de Telefe, rompió en llanto en cámara y pidió disculpas. Sin embargo, eso no alcanzó para que la Gunda llegue a la final del reality.

El 16 de junio salió al aire la eliminación de Fontán, que había sido grabada algunos días atrás y que su propia hermana Alejandra Fontán había expuesto en Instagram, con un escandaloso posteo en contra del programa, de los productores y de los rigurosos jurados, Damian Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

"¡¡¡Qué se sepa!!! ¡Despertemos, por favor! Es un reality que, además es grabado y editado, lo hacen de la manera que se les canta para que provoque efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating. Recién ahora estamos viendo lo que se grabó y editó, hace 3 semanas”, expresó Alejandra en las primeras líneas del polémico descargo.

Luego, continuó sin bajarle el tono a sus palabras: "Los participantes preparan dos platos, siempre. Uno de esos platos, el jurado lo prueba una hora antes. Por eso lo que nosotros vemos son mesadas limpias y con un solo plato. ¡Ya lo degustaron! Ya sabían todos que la torta de @gundaok tenía lo recogido del piso, pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean, porque eso era pico de rating".

Dando más detalles privados de MasterChef, la hermana de la Gunda siguió: "Por otro lado, ellos te hacen un buenito o un villano a su antojo, cortan partes y ponen las que quieren. ¿Alguien se imagina lo que producen en los participantes estar en un reality? Juegan con tus emociones y llega un punto que actuás como nunca pensaste que lo harías, más allá de la semana con gastroenteritis de Gastón Dalmau y de los calmantes que tuvo que tomar, el último mes, Georgina Barbarossa. Gunda hacía un mes que no dormía por todo eso, por lo que pasó".

Bancando a Claudia, tras las críticas y tras su eliminación, Alejandra Fontán agregó, sin filtro contra la producción del programa y el jurado: "Todos poseídos por lo que se distingue como el típico quiebre emocional, que suma al juego, que los recolectores de rating persiguen. En cuanto a la producción, por 25 puntos de rating, son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta). Siempre fue así en todos los realities. No les importa defenestrar a quien sea. Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable, pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos. Por favor, no se coman todo lo que ven. El jurado, por sus cucarachas, recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan y hagan a favor del culebrón. Ellos también son carne de cañón. Hubo muchas cosas que pasaron en las grabaciones que nadie las vio y otras que fueron un collage de edición…. Sigamos viéndolo como un entretenimiento, pero no seamos ciegos. Gunda era y es la mejor. Cada plato que presenta es una joya".