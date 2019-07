No de manera permanente, pero Cinthia Fernández y Graciela Alfano son compañeras en el panel de Los Ángeles de la Mañana. Pese a trabajar juntas, las famosas no se llevan bien y los picantes cruces en vivo son moneda corriente.

En esta oportunidad, Cinthia blanqueó en TV que esta mañana bloqueó en WhatsApp a Alfano porque no le dio una información que ya había dado al aire. Esa confesión dio paso a un acalorado ida y vuelta, en el que sacaron trapitos al sol.

"Hoy la bloqueé a Alfano en WhatsApp porque es mala compañera", comenzó diciendo Cinthia. G-plus

El cruce de Cinthia y Graciela en LAM:

Cinthia: -Hoy la bloqueé a Alfano en WhatsApp porque es mala compañera.

Graciela: -No me di cuenta.

Cinthia: -Mentira, fue justo cuando decía 'escribiendo'. Es mala compañera. La bloqueé porque le pregunté por la información que dio sobre Beatriz Salomón...

Graciela: -Te puedo mostrar...

Cinthia: -Es infumable, no deja terminar (de hablar) a una compañera.

"No me enteré, estaba meditando. Te agradezco que me bloquees. Para mí no sos mi compañera, sos alguien que está sentada ahí", le respondió Graciela. G-plus

Graciela: -No me enteré, estaba meditando... Te agradezco que me bloquees. No me llames más, Cinthia, que a esa hora estoy meditando.

Ángel: -Cinthia, ¿pudo escuchar el audio que le mandaste?

Cinthia: -Sí, obvio.

Audio de Cinthia a Graciela: -Sos patética, te lo digo con todo el respeto del mundo. Solo te pregunté algo porque somos compañeras y porque el tema no salió en ningún lado. ¡Qué cosa rebuscada que sos! Aprendé a ser compañera, aprendé a laburar. Acá nadie tiene mala leche, estamos acostumbrados a trabajar en armonía y con muchísimo compañerismo.

Graciela: -¡Qué amor! No la había escuchado. Estaba meditando.

Cinthia: -Le pedí una información que dio al aire...

Graciela: -Me pregunta por un tema de Luis Ventura, de producción, hablá con ellos, yo no soy tu amiga, ni soy tu fuente... Cinthia, querida, vos no sos mi amiga, no sos mi compañera, no sos nada.

"Sos mala. Más mala que las arañas. Hoy me friza. Hoy me hacen más gualichos que nunca", arremetió Fernández. G-plus

Cinthia: -Sí, soy tu compañera de laburo y era una información de trabajo.

Graciela: -No, para mí no sos una compañera. La confianza y el compañerismo se gana y vos no te lo ganaste. End (fin).

Cinthia: -Soy compañera porque estoy trabajando con vos.

Graciela: -Sos una persona ahí sentada. No sos mi compañera.

Cinthia: -Sos mala, más mala que las arañas.

Graciela: -Sí, soy mala. Y no viste nada.

Cinthia: -Mala, mala, mala. Hoy me friza, hoy me hacen más gualichos que nunca.

Graciela: -No, yo no gasto mi energía en eso.

