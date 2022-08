Escandaloso audio de Wanda Nara contra Flor de la Ve por Mauro Icardi: "Es una ignorante"

Wanda Nara sorprendió a Flor de la Ve en Intrusos al enviar un audio dirigido a ella muy picante.

En las últimas horas trascendió la decisión del flamante técnico del Paris Saint Germain Christophe Galtier de separar Mauro Icardi del plantel principal, mientras todavía resuenan los rumores de crisis con Wanda Nara.

De acuerdo al matutino L´Equipe, el club parisino habría creado una lista de jugadores calificados como “indeseables” o “vendibles” entre los que se cuenta a Mauro Icardi, que desde el año pasado no atraviesa su mejor momento futbolístico.

En Intrusos, Maite Peñoñori logró contactar a Wanda Nara, que se mostró muy molesta con el anuncio de Flor de la Ve al inicio de la emisión sobre el tema. “Evidentemente, tiene menos fútbol que la Para ti. Mauro no está desvinculado, tiene dos años más de contrato con el PSG”, le reprochó.

Según Wanda, si el PSG quisiera “desvincular un jugador tendrían que pagar un barco de dinero”, algo que ella cree que no estaría sucediendo, pese la decisión de Galtier. La mediática consideró ese tipo de movidas “suele suceder a veces cuando el club cambia de entrenador”.

EL DURO REPROCHE DE WANDA NARA A FLOR DE LA VE POR DECIR QUE HABÍAN DESVINCULADO A ICARDI DEL PSG

Wanda afirmó que su esposo “tiene un montón de propuestas por Europa” y que “hay un montón de jugadores que están en la misma situación en este club y en otros”. “Está decidiendo qué va a hacer. Si decide quedarse, lo puede hacer perfectamente porque le quedan dos años más de contrato”, dijo.

“Si decide ir a otro club donde tenga más espacio, como se merece, va a elegir el club que mejor le quede a él. Pero nada de lo que han dicho es real. No está apartado ni mucho menos”, agregó Wanda, notoriamente molesta.

“Simplemente ocurre que el club sabe nuestras exigencias de que Mauro juegue la cantidad de minutos que él y su carrera merecen y saben que estamos escuchando otras ofertas”, advirtió la mediática, que se volvió a mostrar junto a Icardi el fin de semana.

“Es simplemente buscar la mejor opción para Mauro como siempre hicimos. Me encanta que me pregunte porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes como Flor, que habla sin saber”, cerró Wanda.