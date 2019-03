Escandalosa versión de Luis Ventura sobre la penúltima noche de Luis Miguel en Argentina: "Estaba sin conocimiento"

La noche del martes de Luis Miguel en Argentina habría terminado en polémica. “Luis Miguel, al borde de la muerte”, titularon en Involucrados, el ciclo de Mariano Iúdica en América. “Fue alarmante para todos los que estaban. Él estaba ido… no quiero contar detalles macabros porque nos estamos asesorando con el departamento de Legales del canal. Hay fotos y videos que son tremendos. Tenían terror en el Hotel Faena, ¡mirá si se les muere!”, comenzó el conductor.

“Fiesta, sexo y descontrol”, se leía en uno de los tantos graphs que puso al aire el ciclo. Luego, Luis Ventura profundizó la información de lo que habría sucedido en la habitación 601 del exclusivo resort. “Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño (sic) de las chicas y los excesos. A Luis Miguel se le fue la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios”, relató el periodista.

“Él se iba a ir el día miércoles y se va recién hoy jueves. Vino con una señora de nombre Urbana y ella estaba desencajada. Ella que lo conoce lo vio muy mal. Lo llevaron al jacuzzi del baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento”, agregó Ventura.

Luego, el periodista amplió detalles de la estadía del cantante y del antecedente del fin de semana anterior. “Cuando desaparece su novia, Mollie Gould, que ponía un condicionamiento al descontrol, aparece Karina Jelinek con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación de Luis Miguel. Karina me dice que se va 2.30 de la madrugada y que no lo vio a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir. No sé si participó de toda esta historia. Esto fue de sábado para domingo. Y esto que pasó fue de martes para miércoles”, completó el periodista.