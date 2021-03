Escandalosa pelea de Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni en Corte y Confección Famosos: “¡Me robás las telas!”

Este martes en Corte y Confección Famosos los televidentes asistieron a una escandalosa discusión que surgió entre Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni cuando el coreógrafo acusó a su compañera de “sacarle cosas”. El encontronazo fue tan ruidoso que Matilda Blanco se acercó a ver y terminó advirtiendo al participante que lo haría sancionar por “hacer trampa”.

Todo comenzó cuando Pachano se quejó frente a Lanzoni y María Fernanda Callejón de que la primera le sustrajo cosas tales como tela de encaje y una cinta de medir y se las sacó de mala manera de su estación de trabajo. “Me vino en mi bolsa ese encaje, ¡qué decís! ¿Qué hacés, Aníbal? ¡No se tiran las cosas así, Aníbal!”, le espetó Miriam ante la mirada incrédula de Callejón, que no terminaba de entender lo que ocurría.

“¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Qué es esto, un jardín de infantes o un taller de costura?”, dijo Matilda Blanco, que llegó atraída por los gritos de Aníbal. “¡Me roba las telas! Esta tela es mía, personal. Porque yo tengo cosas acá, en una caja de Pandora”, señaló Pachano y generó un llamado de atención de la jefa de taller.

“Pero usted no puede traerse telas personales, ¿usted sabe? ¡Pero qué vivo! No le gusta lo que le damos en el taller, entonces pasa por encima de la producción y trae algo que tiene en su casa. ¡Así no vale!”, lo retó Matilda, que le advirtió que lo haría sancionar.

“Yo voy a pedir una sanción para usted, señor Pachano. Porque si no, la señora Callejón tiene miles de géneros en su casa”, lo amenazó. “Yo no puedo creer que usted sea un tramposo, señor Aníbal Pachano. Es un tramposo. Claramente usted va a tener otro puntaje, si usted no lo cuenta, lo voy a tener que contar yo. Quiero pensar que va a hacer algo digno”, agregó la jefa de taller, muy enojada, sin poder calmar al participante.