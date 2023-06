Escándalo en vivo: Ulises Jaitt protagonizó un fuerte cruce con Tatiana Schapiro y se fue furioso del programa

A cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt, Ulises Jaitt fue al programa de Maju Lozano, junto a su madre Aliza Damiani, y protagonizó un escandaloso cruce con Tatiana Schapiro.

Jaitt arremetió contra la panelista y hasta la chicaneó con su romance retro con Jorge Rial, tras sentir que defendió a la Justicia y que no empatizó con su hermana Natacha.

Tanto Ulises como Tatiana se retiraron en vivo de Todas las tardes, enojadísimos y dejando en shock a Maju Lozano. "Estoy recontra nerviosa. Yo no me manejo así", dijo la conductora, afectada por el fuertísimo cruce en vivo.

ESCANDALOSO CRUCE ENTRE ULISES JAITT Y TATIANA SCHAPIRO

Ulises Jaitt: -Vivimos un clima hostil. Ninguno de los fiscales, como son corruptos, se acercó a decirle (a mi mamá) 'lamento lo que pasó con su hija. Vamos a investigar hasta el final'. No hubo empatía por ella, que era la primera vez que la veían.

Tatiana Schapiro: -No voy a defender a la fiscalía, porque no tengo buenas referencias, pero Uli ¿vos pretendés que se acerquen a empatizar cuando hace años que los venís defenestrando en la televisión?

Ulises: -No, defenestrando no, diciendo la realidad.

Tatiana: -Diciendo que son corruptos...

Ulises: -Es la realidad.

Tatiana: -Eso se probará en la Justicia. Yo no tengo un problema con vos...

Ulises: -¿Te mandó la fiscalía a defenderlos?

Tatiana: -Te acabo de decir que no tengo buenas referencias de esa fiscalía.

Ulises: -Te veo con una intención rara, que no me gusta. Capaz que te mandó Rial.

Tatiana: -¡Ay, sos un desubicado, Ulises!

Ulises: -Vos defendiendo a la Justicia y yo soy el desubicado... Es una vergüenza que no empaticés con Natacha que era una mujer como vos.

Maju Lozano: -¡Pará! ¡Esperá un segundo!

Ulises: -Pero no me gusta. Si a mí se me falta el respeto, nos levantamos y nos vamos.

Maju: -Vos tampoco faltés el respeto.

Ulises: -¿Yo falté el respeto?

Maju: -Sí.

"Estoy recontra nerviosa", dijo Maju Lozano, afectada por el fuertísimo cruce entre Ulises y Tatiana. G-plus

Ulises: -Entonces me retiro... A vos (Tatiana) capaz que te mandó Rial... Ella empezó a decir que yo defenestro a la Justicia. Yo soy víctima de la Justicia, que se cagó en mi hermana. Si te mandaron data, o Rial, que es enemigo de mi hermana y ustedes... Hoy me trataste mal.

Tatiana: -El único que está siendo maltratador sos vos. Sacás un tema que no tiene nada que ver. Hasta tu mamá te está diciendo que te calmes...

Ulises: -No me subestimen. Tengo oídos y escuché lo que dijo...

Maju: -¿Te querés sentar y charlamos como hemos charlado siempre?

Ulises: -Si me pide disculpas, sí.

Tatiana: -¿Yo tengo permitir que en mi programa me ofendan de esta forma?

Maju: -No, no.

Tatiana: -Entonces, por qué no hacen la nota tranquilos con Ulises y yo me retiro... Ulises, fuiste un maleducado conmigo. Maju, prefiero no participar de esta nota.

Ulises: -Si soy un maleducado nos vamos.

Tatiana: -Me voy.

Ulises: -Saludos a Rial.