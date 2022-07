La escalofriante anécdota de Lissa Vera en El hotel de los famosos: "Sentimos que pasó un viento entre nosotros"

El Chino Leunis organizó en El Hotel de los famosos una charla con Karina y Claudia dos especialistas en fenómenos paranormales del grupo Dogma Argentina, y eso dio pie para que Lissa Vera y otros participantes recordaran hechos sin explicación.

“Ellas trabajan en una organización que se ocupa de detectar entidades y presencias en lugares. Ustedes saben que los hoteles son lugares en los que pasa mucha gente y donde habitualmente suelen haber este tipo de fenómenos”, explicó el Chino.

En este marco, Lissa contó un hecho que vivió una noche en el dormitorio de huéspedes junto a Estévez. “Me pasó junto con el Chanchi. Estaba en mi cama, el Chanchi estaba en la de enfrente, y en el medio estaba el pasillo que va al baño”, recordó.

LISSA VERA RECORDÓ UN HECHO PARANORMAL QUE VIVIÓ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Melody fue hacia el baño y no la sentimos que haya vuelto a su cama. En un momento sentimos como un viento que pasa entre medio de nosotros dos; y en una milésima de segundo abro los ojos y me encuentro con los del Chanchi”, agregó Lissa.

“Me miró, yo lo miré y le dije ‘¿vos sentiste lo que yo sentí?’. Me dijo ‘algo pasó’. ¿Quién pasó? Miramos hacia donde estaba ella (por Melody) y estaba durmiendo en su cama”, cerró Lissa antes de que la propia Melody contara su experiencia paranormal.

“Estando acá me pasó algo rarísimo, que nunca me había pasado y es que soñé con el Diablo. O sea, vi al Diablo. Y era como que no lo quería ver, pero había algo ahí y entonces yo lo miraba pero estaba sentado en una cama. Enseguida lo dejé de mirar pero recuerdo sus cuernos, ojos verdes y sonrisa maligna”, concluyó Melody.