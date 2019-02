El lunes por la tarde Jimena Barón debutó como conductora "interina" de Cortá por Lozano y de inmediato marcó la cancha al poner el foco en la llamativa ausencia de Nicole Neumann. “Chicos, consulta visual, porque estoy contando... Me está faltando alguien en el panel, digo. Había una rubia que estaba siempre. Hasta el viernes estuvo y hoy lunes noto una ausencia importante. ¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann? ¿A qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia?”, indagó.

Horas más tarde, Ángel de Brito contó en Twitter la información que le llegó a sus oídos: “Como @nikitaneumann se negó a ser panelista de @baronjimena (que es un reemplazo) quedó fuera de @CortaPorLozano. La rajaron. El viernes le dieron un ramo de flores, fuera del aire, cuando terminó el programa”. En este contexto, el martes por la mañana Tamara Pettinato, abordó el tema en ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? (lunes a viernes de 7 a 10 por FM 89,9), y cuando llegó el momento de explicar la polémica se sinceró: “El programa midió excelente, igual que con Vero. (...) Los panelistas no íbamos a dar la explicación por Nicole. Nos preguntábamos si le decíamos o no la verdad. Pero yo no la iba a decir. Hay una verdad que todos sabemos”.

Ahí, Ernesto Tenembaum exclamó: "¡Esa verdad es que Nicole no se la banca a Jimena! O no se banca la situación, con un novio en el medio". Instantes después, el periodista y también psicólogo hizo un interesante análisis sobre la salida de Nicole Neumann de Cortá por Lozano: "Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada...". Ante la interrupción de Tamara Pettinato, también integrante del magazine de Telefe que aclaró que Nicole se sentaba en el panel como una más, Tenembaum remató: "Se sentaba con ustedes pero de par, no de subordinada. Estaba sentada ahí y las miraba con cierto desprecio. Nicole sentía que era la segunda de Verónica Lozano, que era el reemplazo natural, y apareció la chiquita de Gasoleros que se hizo de abajo; que está a favor del aborto. Un montón de cosas...".

