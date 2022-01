Ernestina Pais, picante con Joaquín Levinton tras sus quejas por su reemplazo en Masterchef: "Quiere que laburemos por él"

Ernestina Pais, que está reemplazando a Joaquín Levinton en Masterchef tras dar positivo de COVID, contestó sin filtros las quejas del músico, enojado por su mal desempeño en la cocina.

“Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”, le dijo Santiago del Moro a la periodista en su isla de cocina.

Por su parte, Ernestina respondió: “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”.

Luego de una fuerte chicana del conductor sobre las pretensiones de los concursantes con sus reemplazos, Pais remató: “Quiere que todos laburemos por él”.

PICANTE BROMA DE ERNESTINA PAIS SOBRE SU MALA PERFOMANCE EN MASTERCHEF

Ernestina Pais hizo una picante broma sobre su mala perfomance en MasterChef, tras las quejas de Joaquín Levinton, a quien está reemplazando.

“Joaquín no se copa mucho con el delantal negro, pero por otro lado es como una venganza por tantos años de haberla aguantado”, dijo en la emisión de Telefé.