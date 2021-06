Ernestina Pais se mostró preocupada por la educación de su hijo: "Dejó el colegio virtual"

Mientras el covid sigue avanzando en la Argentina, las clases van de presenciales a digitales según el crecimiento de los contagios. Sin embargo, desde hace tiempo el hijo de Ernestina Pais, que tiene 17 años, dejó las clases online.

En un ida y vuelta con Luis Novaresio en Debo Decir, la periodista se mostró muy preocupada por la educación de su hijo y habló sobre su situación actual. "Este año no lo entendimos, no es lo que borramos, yo no lo entendí. Mi hijo dejó de ir al colegio virtual con 17 años", expresó la comunicadora.

Entonces, explicó qué motivo le dio Benicio para dejar de tomar clases virtuales. "Siempre que hablo con él me dice 'si el mundo se va a terminar'. Esto mismo pasa con nuestros hijos", explicó.

En la misma línea, justificó el sentir del adolescente. "La virtualidad no es para todos, hay capacidad de concentración que es limitada. A su edad di el primer beso y él no puede darse el primer beso", reflexionó.

Antes de cerrar, aclaró que su hijo deberá rendir todas las materias si no quiere repetir. "Lo van a poder hacer, el tema es que tengan el deseo y para mí el deseo es el motor de todo. Si da lo mismo aprobar o que no aprobar, el deseo se va diluyendo", cerró.