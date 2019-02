Ernestina Pais, al cruce de quienes la tildan de "mala hermana" por sus dichos tras la detención de su sobrino

La noticia de la detención de Dante Casermeiro (19), hijo de Federica Pais (50), por “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”, provocó que Ernestina Pais (46), tía del joven, saliera a aclarar que no se trataba de su hijo debido a que varios la confundían con su hermana.

“Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica”, escribió en Twitter. Y a quienes le comentaban sobre el hecho delictivo, les respondía: “No lo crío yo y no lo veo hace cinco años”.

Sus dichos generaron fuertes críticas en la red social y una seguidora le comentó: “Wow más que hermana una enemiga. No da que aclares eso...”. Entonces, Ernestina le respondió: “¿Cómo no lo voy a aclarar si me desean la muerte por ejemplo? Es lo básico, yo no soy Federica y punto. Lo demás lo imaginan ustedes”.

“Yo en vez de aclarar la hubiera defendido con uñas y dientes”, le retrucó la usuaria. Y ella aclaró: “Yo la defiendo con uñas y dientes, pero no tengo por qué soportar que me deseen la muerte”. Otra persona también le escribió: “La ley primera de los hermanos sean unidos acá no aplica”, a lo que la conductora le contestó “yo la amo pero no voy a permitir que me deseen la muerte pensando que soy otra persona”.

“Podés no poner el hombro, podés no poner la oreja, pero ponerle la gamba es bien de sorete”, le recriminó un seguidor. “Ninguna gamba, aclaro para que no me sigan deseando la muerte por algo que no tengo responsabilidad, simplemente. En todo lo demás ayudo a mi familia”, fue el mensaje de Ernestina ante la agresión.

“Y además hasta que no sepamos toda la familia lo que está pasando realmente en la causa yo ayudo, pero en privado, cuando sepa lo que pasó diré todo lo que me guardé este tiempo”, agregó Pais.

Luego, escribió sobra la situación judicial de su sobrino y Octavio Laje, el joven que fue detenido junto a Dante: “Laje es hijo de un diplomático que cumple funciones en este momento, está probado que es el autor de los tres hechos, mi sobrino ya fue desvinculado de dos, donde ni siquiera estuvo presente, estamos esperando el resultado de la tercera y última denuncia, es la noticia de @clarincom”

“Simplemente voy informando para que se digan las cosas como son, ya aclaré que no lo veo hace cinco años, pero eso no quiere decir que permita que se diga cualquier cosa. Si es autor de lo que sea, que pague por eso, como dijo Fede”, aseguró.

Cuando una mujer la defendió y twitteó “ella solo aclaró que no es Federica... no la negó a Federica”, Ernestina explicó lo mal que la pasó luego de que se conociera la detención: “Hasta me amenazaron de muerte por mensaje directo, ¿cómo no lo voy a aclarar?”.