Liam Payne en Argentina: cuándo comprar y cuánto salen las entradas

A partir del martes 27 de junio a las 10 am se podrán conseguir los tickets para el primer show de Liam Payne en Argentina, en el marco de su etapa solista.

Liam Payne , el cantante británico que fue parte de One Direction, dará su primer show como solista en el Movistar Arena de Argentina el 9 de septiembre . Conoce cuándo comprar los tickets y cuál es el precio.

Los tickets se podrán conseguir únicamente a través de la Web de Movistar Arena.

ASÍ SERÁ EL SHOW DE LIAM PAYNE EN ARGENTINA

El show que dará Liam Payne en el estadio Movistar Arena el 9 de septiembre será una ocasión imperdible para ir al encuentro de este gran cantante en el estreno ante el público argentino de su material solista.

Aunque no caben dudas de que honrará también el camino recorrido interpretando muchas de las canciones más entrañables de One Direction, y por qué no, sorpresas de lo que está trabajando por estos días.