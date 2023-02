El enojo de Yasmín Corti con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2: "Me están empezando a pudrir"

Luego de estar varias semanas conviviendo en El Hotel de los Famosos 2, los ánimos empiezan a levantar temperatura. Y si bien se sumó recientemente al reality de eltrece, Yasmín Corti se enojó fuerte con varios de sus compañeros.

“¿Hielo hay? Chicos, ¿hielo hay? ¡Nadie me escucha cuando hablo, loco! ¿Tengo que gritar? Me están empezando a pudrir. Hablo y nadie me escucha”, comenzó diciendo la bailarina, harta de que no le lleven el apunte.

Tras escucharla, Juan Manuel Martino la encaró: “Escuchame, vos no podés estar preguntando a los gritos ‘¿hielo hay?’, te fijás si hay”. Y Yasmín, visiblemente molesta con el joven, cerró: “Es que me había fijado y no había. ¿Cómo no va a haber hielo? ¡No lo puedo creer! Por eso lo pregunto”.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Enzo Aguilar encaró a Fernando Carrillo tras su tremendo comentario a Emiliano Rella en El Hotel de los Famosos 2: "La gente como vos se va a acabar"

YASMÍN CORTI, LA EX DE NICOLÁS CABRÉ, ES LA NUEVA PARTICIPANTE DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que una fuerte lesión en uno de los desafíos dejara afuera a Érica García de El Hotel de los Famosos 2, Yasmín Corti –la bailarina y expareja de Nicolás Cabré- sorprendió a sus compañeros al convertirse en la nueva participante del reality de eltrece.

“No puedo creer que estoy acá, ¿esto es real?”, atinó a decir Yasmín, visiblemente emocionada por su participación en el ciclo, sin pasar desapercibida para varios de los chicos que la acompañarán en este proyecto.

“Soy su nueva compañera, soy la nueva participante, mi nombre es Yasmín. Me encanta la idea de estar como huésped. Las camas, las almohadas, las instalaciones, la pileta. ¡Dios mío!”, cerró Corti, en sus primeras horas en la casa.