El enojo de Pato Galván con Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos: "Me trata de villero; me dice que compro en Lugano y Laferrere"

El Hotel de los Famosos tuvo un nuevo enfrentamiento, esta vez por unos cuestionables chistes que le habría hecho Matilda Blanco al Pato Galván. El conductor habló con ella en privado, molesto por hacerle “chistes clasistas” sobre el lugar donde nació.

“Me fumé varios chistes de ella enfrente de las cámaras, la veo a un costado y le dije ‘no lo tomés a mal, pero este tipo de chistes a mí no me los hagas porque me duelen y no quiero verme obligado a contestarle”, le contó él a Sabrina Carballo en un cuarto, sobre la situación que quedó fuera de cámaras.

“Me trata de negro siempre, de villero. Siempre me trata de ‘eso lo compró en Lugano o en Laferrere’. Un día me dijo que no sabía poner los cubiertos en la mesa”, detalló, molesto. “Me parece que no dan y no tengo ganas de contestarle”, remarcó. “Me dijo ‘ay, salí, no hagas contenido conmigo’”, aseguró.

Pato: "Me trata de 'negro' siempre, de villero. Siempre me trata de ‘eso lo compró en Lugano o en Laferrere’". G-plus

MATILDA BLANCO SEÑALÓ AL PATO GALVÁN POR “TOCARLA” Y LO MANDÓ A PONERSE DESODORANTE

Por su parte, Matilda Blanco dio su versión. “Él dijo que es de Lugano. Alguien le tiró si era de Lugano y él dijo que es de Laferrere”, aseveró. “Yo hice ese chiste y para mí no tenía un contenido feo ni gastador”, dijo.

Matilda: "A mí me molesta que pase y me toque. Yo soy mujer y el mundo cambió. Que se cuide de tocar a la gente y que también use desodorante". G-plus

“A mí me molesta que pase y me toque. O sea, él toca a todos, pero también me toca a mí y yo soy mujer y el mundo cambió”, lanzó. “Que se cuide de tocar a la gente y que también use desodorante”, se despachó, en una charla al costado de la pileta con Majo Martino.

“¿El me puede hacer quedar como discriminadora y nadie lo puede hacer quedar como sucio?”, arrojó, muy polémica.