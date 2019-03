La partida de Nicole Neumann de Cortá por Lozano causó polémica, ya que la top se fue del ciclo de Telefe en pleno reemplazo de Jimena Barón, quien fue convocada para conducir durante las vacaciones de Verónica Lozano.

Si bien Nicole negó los rumores que indicaban que se fue porque no aceptaba ser panelista de Jimena, finalmente Verónica lo confirmó: “Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa”, aseguró.

En una nota con Intrusos, Lozano se mostró muy molesta con su excompañera de trabajo: “Se fue de vacaciones dos semanas y no tenía permiso del canal ni de la productora. La verdad es que me enojé mucho cuando se fue de vacaciones sin avisar. Cuando retornó, tuvimos una charla con ella”.

"Yo le pregunté: ‘Che, hay un rumor de que vos no querés venir al programa si está Jimena’. Ella me respondió 'No, no, yo voy a estar’. Entonces le pregunté ‘¿Vas a venir? Sino te despido hoy’" G-plus

Nuevamente, la conductora explicó que el motivo del malestar de Neumann era Barón y reveló cómo fue su picante charla sobre el tema: “Venía Jime al programa y yo le pregunto, como soy yo: ‘Che, boluda, hay un rumor de que vos no querés venir al programa si está Jimena’. Ella me respondió 'No, no, yo voy a estar’. Entonces le pregunté ‘¿Vas a venir? Si no te despido hoy’. Y me dijo ‘no tengo problema en venir, pero cuando vos vengas’. No es que uno entra y sale cuando quiere de un programa”.

“Sí, la desvincularon. No es que haya un problema particular con ella, pero tampoco es modo de laburar estar entrando y saliendo de un proyecto, siendo Nicole o quien sea. Hay ciertas cosas que a mí no me gusta que ocurran laboralmente”, cerró Vero… sin medias tintas.