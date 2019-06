Enojada, Graciela Alfano se fue del estudio de Los Ángeles de la Mañana: el motivo

Lo que empezó como una acalorada discusión con el resto de sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana, terminó con Graciela Alfano retirándose del estudio, indignada con un comentario de Yanina Latorre.

Todo comenzó cuando la mujer de Diego Latorre decidió mandarle un mensaje a Dora, su mamá, en medio de su discusión con Graciela, dando entender que le estaba pidiendo que ponga una foto de Alfano en la heladera tal como la señora había confesado hacer anteriormente con otros famosos para ‘mantenerlos neutralizadas’: "¡Rosa, andá a la parada de diarios y pedí una foto de Graciela! Después te explico", gritó Yanina, sin filtro.

Yanina Latorre: "¡Graciela, leé lo que te ponen a vos de Massera, es lo mismo! Las redes sociales están para bardear". G-plus

Indignada, Graciela respondió: "Yanina, yo te voy a decir algo, y lo voy a decir en serio. Me gustan las bromas, pero lo que no me gusta es que digan que se 'frizza' gente, porque yo leo las devoluciones de las redes sociales".

"Por favor Graciela, las redes sociales… ¡Leé lo que te ponen a vos de Massera, es lo mismo! Las redes sociales están para bardear", retrucó la panelista, sin filtro, logrando que su enemiga se retire del lugar en el corte.

Por último, la angelita regresó a su puesto y volcó su furia ante las cámaras: "Estaba hablando con el productor, porque yo voy a aclarar algo que dijo la señora. Cuando yo toco el tema de la señora Dora, acá en cámara asumió que ‘frizzaba’ gente. Yo hablo de la devolución de mucha gente que nos sigue en las redes y que realmente le cayó muy mal".

Alfano: "Yo no hice nada con Massera. Yo tuve una investigación durante un año y medio, no excarcelable, y no prescriptible. O sea que, en este momento, si hubiera tenido algo que ver con ese tema, estaría presa". G-plus

"Tu mamá hizo algo que mereció. Yo no hice nada con Massera. Yo tuve una investigación durante un año y medio, no excarcelable, y no prescriptible. O sea que, en este momento, si hubiera tenido algo que ver con ese tema, estaría presa. En esa investigación del juez Bonadío, un juez federal, se investigaron todos mis bienes 40 años atrás. La persona que hizo la denuncia era una señora esquizofrénica no medicada que ni siquiera tenía el marido desaparecido. Y en esa sentencia, lo que dice el juez es que los dichos de la señora son, al menos, ‘incoherentes’. La Justicia me deja sobreseída, entonces traer un tema donde yo no tuve nada que ver, que fue una versión periodística en un momento político determinado de la Argentina, no tiene nada que ver con un tema menor, y no se usa como una carta de vuelta", cerró, tajante.

