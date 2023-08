El emotivo reencuentro de Agustina Kämpfer con su hijo tras su viaje a México.

Juan, el hijo de cinco años de Agustina Kämpfer, viajó a México para pasar tiempo con su papá. A su regreso, su mamá compartió el esperado reencuentro y le dedicó un conmovedor posteo en Instagram.

"Este fue nuestro reencuentro después de muchos días sin vernos. No tengo idea de dónde tenía guardadas todas esas lágrimas que me brotaron, ¡si yo la estaba pasando tan bien en mi affaire con el descanso y con la libertad! ¿Será que sola en casa no la estaba pasando tan wow como yo creía? ¿Será que me licencié en llevarlo todo adelante, aun cuando en el fondo siento que me falta algo? ¿Cómo es posible que apenas un contacto piel a piel sea tan movilizante? ¿Por qué se habla tan poco de la liberación de oxitocina?", expresó Agustina, al pie de una foto emocionada, abrazando a más no poder a su nene.

"Este fue nuestro reencuentro después de muchos días sin vernos. No tengo idea de dónde tenía guardadas todas esas lágrimas que me brotaron". G-plus

"Ya sé que es medio un delirio disfrutar de la paz y extrañar el quilombo a la mismísima vez, pero tantas cosas ya me parecen más delirantes que eso, que el mambo ni califica como objeto de reflexión (mucho menos los días que se pasaron volando y que a su vez no terminaban más). El reconocimiento del universo que se nos abrió cuando nos separamos es algo espectacular. Quizás ni nos demos cuenta de todo lo que aprendimos", sumó la periodista, reflexiva.

AGUSTINA KAMPFER VOLVIÓ A SER ELLA TRAS SU REENCUENTRO CON SU HIJO

Además, la periodista aclaró que se siente complete ahora que está con Juan.

"Después de varias semanas, vuelvo a ser la que estaciona la nariz en el cuello de Juan al despertarlo, porque el olor de su piel en las mañanas es un perfume que no les puedo explicar...".

"Qué lindo es ser la mamá de un pibe tan pero tan genial, que acaba de volver a casa". G-plus

"Vuelvo a la rutina que me hace neuróticamente feliz en segundísimo plano, a acumular tensión en la espalda y a escuchar cómo me llaman desde la otra punta de la casa por más que ya dije mil veces que no me gusta que me griten. Qué lindo es ser la mamá de un pibe tan pero tan genial, que acaba de volver a casa", cerró Agustina, muy feliz.