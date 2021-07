El emotivo recuerdo de Ángela Leiva a su madre en La Academia, a 8 años de su muerte: "Se fue muy joven por el cáncer"

Este miércoles, Ángela Leiva regresó a La Academia de ShowMatch para realizar su performance de música disco junto a Jony Lazarte y sorprendió a Marcelo Tinelli con un pedido muy especial. La vocalista le pidió al conductor un poco de tiempo para entonar una canción dedicada a su mamá Viviana, que murió en 2013 a casusa de una enfermedad terrible.

Tras su ingreso a la pista, Ángela habló sobre el emotivo momento que vivió este lunes Lazarte, cuando vio videos de su familia alentándolo, y por eso le hizo una emotiva propuesta a Marcelo. “Cuando tengas tiempo, me gustaría cantar una canción que le escribí a mi mamá. Mi mamá falleció hace ocho años y mi viejo dos, casi tres meses”, señaló la participante.

“Mi vieja se llamaba Viviana y era mi fan número uno. A ella no le gustaba estar en el escenario conmigo, le gustaba ir a verme de sorpresa Ella era muy compañera. (…) Mi mamá falleció de cáncer a los 53 años, muy joven”, agregó Ángela Leiva. “La extraño un montón. Pasaron muchos años, pero a veces tengo ganas de mandarle un mensajito de texto. En ese momento no existía WhatsApp ni nada, y es como que no caigo todavía en esas situaciones. (…) Se extraña la presencia física pero los seres queridos se van a otro lugar y desde ahí nos acompañan”, concluyó la participante mientras mostraban de fondo la última foto que se tomaron ambas.