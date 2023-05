El emotivo posteo de Mica Viciconte con su hijo Luca por su cumpleaños: "Despertarme así no tiene precio"

Mica Viciconte está de cumpleaños. La panelista de Ariel en su salsa cumple 34 años. Muy agradecida por haberlo empezado con su bebé, Luca Cubero, compartió un emotivo posteo en Instagram.

La modelo posteó varias fotos aun desde la cama, recién despierta, haciendo "fiaca" con el bebé, fruto de su amor con Fabián Rodríguez. Y se mostró agradecida por haber iniciado su cumpleaños abrazada a su hijo.

"Feliz cumple para mí, llegaron los 34. Esta foto lo dice todo, poder despertarme así no tiene precio. Mi primer cumple como mamá. Estoy inmensamente feliz y agradecida de la vida", escribió Mica, muy dulce, junto a un montón de cariñosos emojis.

MICA VICICONTE REVELÓ CUÁNDO LE GUSTARÍA VOLVER A SER MAMÁ CON FABIÁN CUBERO

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, su bebé de poco más de casi 11 meses, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, reveló Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”.

“No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos”, cerró Viciconte, sentando postura sobre sus deseos a futuro.