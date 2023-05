El emotivo mensaje de Nacho Castañares para La Tora por su cumple: "A la más compañera..."

A días de haberle puesto los puntos a un fan que criticó a su novia durante su transmisión, Nacho Castañares le dedicó a Lucila Villar, La Tora, un dulce mensaje por su cumpleaños.

El exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió un collage de cuatro fotos que ilustran felices momentos vividos con la cumpleañera y destacó lo agradecido que se siente por tenerla en su vida.

"Feliz cumple a la más compañera, la que me enseñó que todo se puede y que todos tenemos nuestro lado sensible, la que no le molesta decir que se equivocó y la que inventa soluciones de donde no hay, a la más linda de todas... Feliz cumple, baby Lu. Muy feliz de estar a tu lado". G-plus

NACHO CASTAÑARES SE SACÓ CUANDO COMPARARON A SU NOVIA CON SU MAMÁ

Acto seguido, Nacho puso los puntos en Twitter cuando un usuario comparó a su madre, que falleció hace tiempo, con su actual pareja.

"Al perder a su mamá siendo tan joven y como aún lo sigue siendo, se aferra a la Tora como a una madre. Obvio que Tora es tan sin límites...", le escribieron.

"Voy a hacer un último tweet y realmente no voy a tocar más el tema. Lo único que no tolero es la falta de respeto, ni conmigo ni con nadie que me rodea. No les pido que acepten todo lo que hago/digo ni con quién estoy, solamente que lo respeten porque es MI VIDA...".

"Esto solo me parece una pelot... si no que una falta de respeto gigante y encima hacia mí. Comprendo que no banquen una relación y está bárbaro pero córtenla. Si soy feliz me chupa un huevo lo que piensen, como me pasa con todas las cosas de mi vida. Me parece innecesario tener que aclarar todas estas cosas cada 3 días. Pero dejen de faltarle el respeto a Lu, a Thiago, a mí y/o a todos los que me rodean".

"Nos llevamos mejor de lo que creen y no nos dejamos llevar por cosas sacadas de contexto, por mensajes o por cosas que pasaron en un programa de TV, durante un juego, durante una convivencia sin salir por casi 6 meses. Entonces basta. Les pido respeto solamente, no es imposible...", se descargó Nacho.

Y cerró pidiéndoles a sus fans que si lo quieren dejen de insultar a su novia. "Quiero lo mejor para mí y para mi comunidad y realmente esto así no va, por favor, ya toqué varias veces el tema. Y como dije antes, no quiero que se falte mas el respeto ni a amigos, pareja, familia, o lo que sea que me rodee, se puede opinar sin faltar el respeto. Muchas Gracias", cerró, molesto.