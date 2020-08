El emotivo homenaje de Lizy Tagliani y Marley a La Floppy en vivo: "Has dejado mucho amor acá"

Este domingo en Por el mundo en casa, Lizy Tagliani (49) y Marley (50) recordaron los mejores momentos vividos junto a La Floppy (31), la inseparable compañera de la humorista que falleció el lunes a causa de una leucemia aguda. Cuando promediaba la transmisión, la producción le entregó un globo a ambos para que despidieran formalmente a su amiga en vivo.

"Quiero a agradecer a la familia por dejarme ser parte de ellos. Gracias por dejarme acompañar a su mamá, a sus hermanas, a sus sobrinas. Estoy muy contenta de que Floppy haya aparecido en mi vida porque me hizo muy feliz", dijo Lizy en las instancias finales del envío.

En ese momento, un integrante del equipo de producción le entregó a Marley un globo con el nombre de La Floppy. "Queremos despedirnos de una manera muy especial y como no hubo una despedida formal por lo que estamos viviendo, diremos un deseo y dejemos que ese globo (vuele)", dijo el conductor. "Floppy te quiero desear todo lo mejor para vos. Has dejado mucho amor acá", dijo Lizy antes de recitar una conocida plegaria que, según ella, le gustaba mucho a su amiga.

"El último minuto de mi vida, en sesenta segundos vividos, lo pienso aprovechar en esas cosas que nunca he realizado o dicho. Diez segundos serán para recordarte y diez para olvidarme de tu olvido, y los diez que harán medio minuto para reconocer que te he querido. Diez segundos serán para mis viejos, los grandes seres que he tenido. Diez para toda la gente que gracias al escenario he conocido. Y los últimos diez, los ya jugados, los que se lleven mi último suspiro para pedirte, Dios amado, perdón por los errores cometidos", dijo la humorista antes de lanzar el globo hacia el cielo abierto.