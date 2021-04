El emotivo debut de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity 2: "Agradezco estar viva y acá con ustedes"

Este lunes se produjo el esperado debut de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity 2 y a actriz pudo por fin demostrar su habilidad en la cocina frente a los televidentes. La mamá de Fede Bal ingresó al estudio precedida de un largo aplauso y allí se mostró “muy agradecida” con la vida de poder estar allí luego de pasar varios días bajo un coma farmacológico a raíz de una neumonía bilateral producida por el Covid-19.

“Pensamos que nunca iba a llegar a recuperarse, pero acá está, con nosotros”, dijo Santiago del Moro, que pidió un fuerte aplauso para la diva. “¡Estoy viva! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había comenzado el programa, y mi hijo me dijo ‘Lo importante es la salud. Tenés que ponerte bien’. Yo no puedo cree que estoy acá”, dijo Carmen.

“Carmen, fuiste la primera confirmada en la lista y cuando nos enteramos de tu noticia pensamos que la ibas a pasar como todos, que iban a ser un par de semanas. Quiero destacar tu fuerza y el estar atenta a lo que pasaba en este programa”, le recordó el conductor. “Fede me preguntaba ‘¿Mamá yo no tengo corazón? Porque cuando entro al set de MasterChef me olvido que estás grave, de que murió papá, me olvido de la vida’. Y yo le decía que él es un artista, y los artistas estamos para venderle ilusión a la gente”, recordó Barbieri.

Asimismo, la actriz recordó las secuelas que le dejó la enfermedad en su cuerpo, razón por la que tardó casi un mes en incorporarse a la competencia. “Me dieron el alta todos los médicos, pero el alta me lo tenía que dar yo porque no podía caminar de tanto tiempo de estar en la cama. Además, el virus me comió la masa muscular y pensé que no iba a volver a tener la fuerza que estaba teniendo”, reveló.

“Yo tengo que agradecer el aplauso de recién, que me esperaron pese a que pasó tanto tiempo. Así que agradezco estar viva y acá, con ustedes, Dios me libre”, cerró la actriz con su habitual humor.