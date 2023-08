La emoción de Rodolfo Vera Calderón tras convertirse en el primer finalista de MasterChef: "Ahora hay que darlo todo"

Luego del gran recorrido que hicieron todos los participantes de MasterChef, quienes dejaron todo en sus platos para captar la atención de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, se conoció que Rodolfo Vera Calderón es el primer finalista del programa de Telefe.

El encargado de dar conocer la noticia fue Martitegui: “Esta primera chaqueta que va a convertir a uno de ustedes en el primer finalista de MasterChef es para… ¡Rodolfo!”, anunció ante la emoción del concursante y el aplauso de sus compañeros.

"Ahora hay que darlo todo. Se viene la buena, se viene la fuerte. Gracias. Espero estar a la altura de las circunstancias y poder ganar este premio". G-plus

“¡Felicitaciones, Rudy! Sos el primer finalista de esta temporada. Te lo merecés, trabajaste un montón así que disfrutá esa chaqueta”, atinó a decir Wanda Nara, quien también dejó en claro que Rodrigo Salcedo y Estefanía Herlein continúan en carrera para acompañar a Calderón.

"Se lo dedico a mi familia. A mis padres. A mi madre que me transmitió esta pasión por la cocina. Y a una persona muy particular, a Teresa, la cocinera de mi casa, que desde que nací, ella está ahí. Fue mi gran maestra". G-plus

Y al ser indagado por la conductora sobre a quién le dedicaba este momento, Rudy cerró, con lágrimas en los ojos y a flor de piel: “A mi familia. A mis padres. A mi madre que me transmitió esta pasión por la cocina. Y a una persona muy particular, a Teresa, la cocinera de mi casa, que desde que nací, ella está ahí. Fue mi gran maestra. Cuando volvía del colegio, me ponía a picar cebolla y hacer cualquier cosa, y yo la ayudaba en lo que podía siendo un niño. A ella también se lo dedico”.

EL LLANTO DE LOS PARTICIPANTES DE MASTERCHEF AL RECIBIR UNA SORPRESA ESPECIAL, EN MEDIO DE LA CUENTA REGRESIVA PARA LA GRAN FINAL

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la gran final de MasterChef, Rodolfo Vera Calderón, Rodrigo Salcedo y Estefanía Herlein recibieron una sorpresa especial que les llegó directo al corazón.

Cada finalista recibió una carta simulando ser ellos mismos del pasado, que les hacía llegar unas dulces palabras recordando su paso por el certamen de Telefe.

Junto a cada escrito, los participantes descubrieron los ingredientes del primer plato con el que audicionaron para entrar al ciclo y con los que lograron captar la atención de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Con lágrimas en los ojos, Rodolfo, Rodrigo y Estefanía dejaron fluir sus sentimientos al mismo tiempo que cada palabra atravesaba lo más profundo de su alma en una jornada que quedará marcada a fuego en sus recuerdos.