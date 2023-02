La emoción de Nazarena Vélez tras el nacimiento del bebé de Barbie: "Tuve la bendición de presenciar el parto, estoy muy conmovida"

En medio de la emoción que vive después de que naciera Salvador -el hijo que su hija, Barbie tuvo con Lucas Rodríguez- Nazarena Vélez contó cómo vive esta nueva etapa de su vida como abuela.

“Estoy muy emocionada. La verdad es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy muy conmovida. Fue todo muy rápido. No esperábamos que fuera hoy, pero Barbie se fue a hacer un control y me llamó para decirme ‘mami, me hacen la cesárea ahora’. Me volví loca”, comenzó diciendo Nazarena en una nota que le dio a LAM, con lágrimas en los ojos.

“Barbie estaba en Zona Norte y me pidió que le vaya a buscar el bolso. Hoy le hicieron el control y se dieron cuenta que no se estaba moviendo mucho Salvi. Y lo bien que hicieron en sacarlo porque tenía el cordoncito dando vueltas”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Yo le estaba haciendo la comida a Titi cuando me llamó Barbie y no sabía qué hacer. Igual, en esos momentos soy muy operativa, así que organicé mi casa y salí corriendo. Y Barbie siempre estuvo tan tranquila, ella me daba tranquilidad por el celular. Fue todo hermoso”.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdible entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.