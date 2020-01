La emoción de Nai Awada por conocer en persona a Jimena Barón: “Mi ídola, mi ejemplo de mujer”

Desde que Jimena Barón se animó a dar sus primeros pasos en la escena musical, rápidamente ganó fieles fanáticos. Más allá de su talento y los hits que la volvieron protagonista, se muestra segura de sí misma; hace lo que quiere y dice lo que piensa. Sin dudas, su forma de ser cautivó a Nai Awada.

Desde Punta del Este, la actriz compartió fotos y videos con Jimena y Momo. Después de un show, logró conocer a su ídola. A través de Instagram, expresó su infinita emoción y le dedicó palabras de admiración total.

"Bueno, ok... No sé cómo empezar a expresar en palabras lo que siento. Hoy coroné mi verano de la mejor manera. Cumplí el sueño de conocer a mi ídola. Se lo dije en la cara... Soy cero cholula, ni con Bad Bunny me pondría así. Pero con ella me va por otro lado, la admiro demasiado como artista y como persona", comenzó escribiendo Nai.

"Cumplí el sueño de conocer a mi ídola, la admiro demasiado como artista y como persona". G-plus

Y elogió la forma de ser de Jimena, remarcando por qué se convirtió en su musa. "Mi ejemplo de mujer. Con sus mensajes maravillosos que me identifican uno a uno. No entienden lo que lloré cuando la abracé. Jamás viví algo así, ya cuando me llevaban al camarín estaba emocionada por el simple hecho de que logré yo solita todos mis sueños. Incluso este. Mujer luchadora y guerrera como ninguna", agregó.

"Mi ejemplo de mujer. Con sus mensajes maravillosos que me identifican uno a uno". G-plus

Antes de cerrar, le agradeció directamente por inspirarla cada a día a nunca bajar los brazos. "Gracias por recordarme siempre por qué amo tanto mi profesión y que te chupe un huevo el que dirán. Solo creer en vos. No me voy a olvidar nunca de este momento con vos y Momito", concluyó, emocionada.

¡Sueño cumplido!