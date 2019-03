“Sí, ¡soy abuelo!”, con esas palabras Jorge Rial arrancó el miércoles la emisión de Intrusos, a tan solo horas del nacimiento de Francesco Benicio, su primer nieto, fruto del amor de su hija Morena con Facundo Ambrosioni.

“Nació Francesco, estoy muy feliz, le agradezco a todos los que me llamaron. Gracias de verdad. Quiero agradecer mucho a mi hija que me hizo abuelo de esta hermosura que es Francesco. Mide 45 centímetros, es alto como el padre. Tiene la boca de ella y podría decirse que mis manos. Estoy muy emocionado, todavía no caí. Es rara esta sensación. Estoy absolutamente feliz. Le agradezco a Romina (Pereiro, su novia), a la Chini (Rocío, su otra hija), a las hijas de Romi”, dijo Jorge con emoción.

El conductor compartió sus sensaciones ante su flamante abuelazgo: “Es raro porque hace casi 20 años que hago este programa y ustedes vieron nacer a mis hijas. Y veinte años después una de ellas me hace abuelo. Ustedes son parte de mi familia, por eso lo comparto. Todos en el canal las conocen desde chiquitas. Eran dos chiquitas… hasta ayer”.

"Hablé con Morena, le dije que no lo podía creer, que había formado su familia. Por dentro, pensaba ‘ahora nos vamos a empezar a entender, me va a empezar a entender, sabrá entender errores que cometí" G-plus

“Morena me llamó ayer a la tarde para ir a cenar a la noche. Le dije ‘andá a dormir que mañana vas a ser madre, va a ser el día más importante de tu vida... y de la mía también’. Conocen todo lo que pasó. Los últimos ocho años mi vida fueron un huracán, me pasó todo lo que le puede pasar a alguien y sin embargo somos una familia que estamos de pie. Y hoy ver esta imagen me llena de orgullo por mi hija, me llena de felicidad. Estoy pensando en todo lo que voy a malcriarlo. Me gustaría que me diga ‘tata’”.

Luego de mostrar imágenes del momento en que Rial conoció a su nieto, el periodista contó: “Facundo estuvo en el parto, un monstruo, se la bancó. Morena está muy bien, se bancó mucho. Es una chica muy valiente, y la admiro mucho. Más allá de todo lo que pudo haber pasado, estoy muy orgulloso de ella. De mis dos hijas. Todavía la veo en jumper hace ocho años en la puerta de mi casa diciendo ‘papá me quiero quedar con vos’. No lo pude sostener en brazos todavía a mi nieto porque por suerte se prendió a la teta re bien. Me desespero por tenerlo en brazos”.

"Ojalá nos estés viendo More: te amo, me hiciste completamente feliz, me hiciste entrar en una nueva etapa de mi vida, que es ser abuelo. Quiero que pase rápido el programa apara ir a ver a mi hija y a mi nieto" G-plus

Además, el flamante abuelo contó la emoción que sintió en este día tan especial: “Sí, ¿cómo no voy a llorar? Lloré antes de que llegara, cuando me dijeron que había nacido. Todavía me cuesta saber que esas manitos son de mi nieto. Ya lo hice de River. Sé que el padre es de Córdoba y de Talleres pero bueno, todos tenemos equipo chicos…”.

¿Cómo fue la charla con su hija después del parto? “Hablé con Morena, le dije que no lo podía creer, que había formado su familia, que cambió su vida a partir de ahora y tenía una razón para vivir para siempre. Esto es para siempre. Por dentro, pensaba ‘ahora nos vamos a empezar a entender, me va a empezar a entender, sabrá entender errores que cometí y perdonar algunas cosas que habré hecho como padre’”.

Sobre el final, Rial le envió un mensaje a su hija, con quien en el último tiempo tuvo fuertes cortocircuitos: “Ojalá nos estés viendo More: te amo, me hiciste completamente feliz, me hiciste entrar en una nueva etapa de mi vida, que es ser abuelo. Quiero que pase rápido el programa para ir a ver a mi hija y a mi nieto”.