La emoción a flor de piel de Lionel Scaloni ante su maestra de primaria: "Pensé que ya me había llorado todo"

Lionel Scaloni (44) logró quebrar todos los pronósticos y en menos de un año y medio llevó a la Selección Nacional a ganar tres títulos internacionales, luego de 28 años de “sequía” y este domingo se alzó nada menos que con la Copa Mundial Fifa.

Es por eso que la gente de su ciudad natal, Pujato (Santa Fe) decidió homenajearlo con una placa de reconocimiento que recibió de manos del intendente local, Daniel Quacquarini, aunque fue la presencia de su maestra de primaria, Chichita (82), lo que lo conmovió hasta las lágrimas.

Luego de que Daniel Quacquarini confirmara que habrá una calle dedicada al técnico, y ante el clamor del pueblo por una estatua, fue el turno de Chichita de dirigirle unas palabras a su ex alumno.

LA EMOCIÓN DE LIONEL SCALONI FRENTE A SU GENTE EN EL HOMENAJE EN PUJATO

“Estoy emocionada, y lo veo a Lio con ese pelito cortito y está hecho un señor. Cuando iba a la escuela y tenía 11 años, iba con la raya al medio y la melenita, y el flequillito que no se quedaba nunca quieto, porque era muy travieso y le gustaba hacer muchas bromas”, recordó la maestra.

“No encontraba una pelota más que un pedazo de papel, la apretaba y se hacía unos tiritos. Ese es Leo, siempre educado, siempre responsables y quiero decir que la familia fue un modelo de acompañamiento, y que sirva de ejemplo para todos los padres que me están escuchando. Los chicos tienen que jugar como algo lúdico y después acompañarlos a la cancha”, agregó la maestra.

Ante tamaño testimonio, a Lionel se le llenaron los ojos de lágrimas mientras Chichita seguía hablando de su familia con tanto orgullo. “Buenas tardes. Yo ya me había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Recién, cuando volvía con la caravana, y veía a la gente que veía de chiquito, familias, saludándome, se me venían los recuerdos de cuando era chiquitito, y es emocionante porque no es solo gente de Pujato, sino de alrededor”, dijo Scaloni.

“Y este es el triunfo de todos, y por eso lo quería recalcar. No es de un club ni de otro, sino de todo el país”, agregó.