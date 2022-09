La emoción de Cristina Pérez tras sorprender a todos en ¿Quién es la Máscara?: "Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro"

En otra imperdible gala de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio sobre qué famoso se escondió detrás de Orquídea, el personaje que se llevó la atención de los investigadores ¡y muchos se sorprendieron con su presencia!

Se trata de Cristina Pérez, la periodista y conductora de Telefe Noticias que había dado algunas pistas con su voz al entonar What a feeling, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983).

Wanda Nara y Karina La Princesita fueron las únicas que acertaron al asegurar que Cristina era la que se encontraba allí frente a ellas, mientras que Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani se inclinaron por otras figuras.

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Lo que pasa es que me parecía como un juego. Pero cuando estás acá adentro, te das cuenta que casi no podés manejarte, es re difícil”, aseguró la invitada, emocionada por su participación.

Por último, ante la consulta sobre por qué eligió la canción que interpretó, cerró: “Yo crecí en los ochenta, ¿quién no quiso hacer esto? Todas queríamos, es un temón. Pensé en que, si iba a hacerlo, tenía que hacer algo que me represente”.

PROFUNDAS PALABRAS DE WANDA NARA A SANTI MARATEA TRAS DESCUBRIRLO EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Luego de escucharlo cantar en el programa ¿Quién es la Máscara? Wanda Nara obtuvo una pista del participante que no dio lugar a ninguna duda. Y, tras descubrir que detrás del disfraz Pixel se escondía Santi Maratea, la empresaria le dedicó unas profundas palabras en vivo.

“¡Ya sé quién es! Es Santiago Maratea y además le quiero agradecer por todo lo que hace por todos los ciudadanos y por el país. ¡Para mí, sos vos!”, comenzó diciendo Wanda, antes de que se devele el misterio.

Fue entonces que, después de que Natalia Oreiro le saque la máscara al joven, Maratea felicitó a la investigadora: “¡Wanda, la pegaste! Te felicito, muy bien”. A lo que la hermana de Zaira Nara agregó, feliz de su acierto: “¡No lo puedo creer! Me ayudaste mucho con la pista”, se sinceró, tras conocer que se dedicaba a las redes sociales y es influencer.

WANDA NARA: "¡SOS TAN BUENO, SANTI! GRACIAS POR TODO LO QUE HACÉS POR ESTE PAÍS Y POR TODO. ¡MUCHAS GRACIAS! NADA MÁS LINDO QUE SER INFLUNCER PARA AYUDAR Y PARA EL BIEN COMO HACÉS VOS". G-plus

“¡Sos tan bueno, Santi! Gracias por todo lo que hacés por este país y por todo. ¡Muchas gracias! Nada más lindo que ser influncer para ayudar y hacer el bien como hacés vos”, continuó Wanda Nara. Y el protagonista de la noche cerró, feliz: “La pasé muy bien y me divertí mucho con este programa, de verdad. Qué lindo conocerte, Wanda. ¡Nunca había cantado, unos nervios!”.