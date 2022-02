La emoción de Catherine Fulop tras las críticas de los jurados en MasterChef: "El esfuerzo se va notando y lo estoy disfrutando más"

Luego de que los platos que estuvo presentado en MasterChef Celebrity 3 no superaran las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Catherine Fulop tuvo la mejor noche en la última gala.

Tras presentar un carré de cerdo marinado con emulsión de zanahoria, salsa de ciruelas y ensalada de espinaca y maní, la participante escuchó atentamente las críticas de los jurados.

“Cathy, no venís tan bien en la competencia. Venís como media… más para abajo que para arriba. Y cuando te ordenás, haces las cosas muy bien como hoy. Yo te quiero felicitar porque las proporciones del plato están bien. Muy buen trabajo”, comenzó diciendo Betular.

A su turno, De Santis agregó: “Estoy sorprendido por las mezclas de los sabores que, mágicamente, se unen. A mí, lo que más me sorprende, es como resolviste a último momento los ingredientes. Yo tenía miedo, pero lo manejaste perfecto”.

Por su parte, Martitegui también halagó la creación de la actriz: “Este plato tuyo está a otro nivel de lo que venías haciendo. Tiene mucho sabor, las texturas están perfectas y la presentación es muy linda. Seguiste tu instinto y eso está bueno. Tu plato podría estar en un restaurante”.

Fue entonces que, invadida por la emoción, Fulop cerró, visiblemente movilizada: “Creo que van decantando las cosas. Es como que ahora entiendo cuando me hablan de cocina. Antes me decían las cosas y me ponía tan nerviosa, parecía que me hablaban en japonés y no entendía nada. Ahora empezaron a decantar muchas cosas y estudio mucho. Gracias a los maestros que siempre dan buenos consejos. El esfuerzo se va notando y lo estoy disfrutando más”.

