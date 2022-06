Emily Lucius y Martín Salwe cancelaron su boda en El Hotel de los Famosos: el motivo

Martín Salwe y Emily Lucius comenzaron un noviazgo dentro de El hotel de los famosos que, según algunas versiones, continúa fuera del reality, aunque en la última edición se pudo ver cómo ambos decidieron cancelar la boda judía que les había organizado Gabriel Oliveri.

"Después de todo lo que pasó, me parece que el hotel necesita descomprimir, entonces, esta semana próxima, vamos a hacer un gran casamiento", dijo el gerente del hotel, en referencia a la conflictiva salida de Chanchi Estévez, a la que casi se suma Salwe.

"Nosotros no estamos con ánimos de casarnos, es la realidad pero si así la gerencia general lo dispone...", dijo Salwe, como diciendo que se atenía a las decisiones de la producción pese a no estar de ánimo.

MARTÍN SALWE Y EMILY LUCIUS DECIDIERON SUSPENDER SU BODA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

"No, esto no es forzar. Pero me parece... yo tenía todo listo, hasta el menú", se justificó Oliveri, algo decepcionado. "Yo te entiendo, pero a mí me pasó algo peor. Yo tenía un testigo y ella una testiga, que eran Sabrina y el Chanchi, y no van a estar presentes", le explicó el participante.

"Teníamos una pequeña seña en el catering y en el vestido. No teníamos nada pago al cien por ciento. Se puede posponer, se puede postergar un poco", ironizó Belu Lucius, en un corte de edición

"¿Vos sabés lo que es un casamiento judío? Es alegría, es la unión de dos personas, no sólo del cuerpo sino del alma y nos vamos a divertir", le retrucó Oliveri tratando de convencerlo.

"Los invitados dicen que sí porque vienen por el chupi, por el morfi y por la joda", cerró Belu Lucios en otro corte de edición.