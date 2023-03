Emiliano Rella quebró en llanto frente a sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2: "No entiendo qué está pasando"

Después del fuerte cruce que protagonizaron Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli en El Hotel de los Famosos 2, Emiliano Rella quebró en llanto frente a sus compañeros, los conductores Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis, y compartió su angustia con todos los presentes.

En medio de la elección de quipos, Pampita notó que el actor estaba siendo consolado por su grupo y tomó la palabra: “Esperá Chino, un segundo. Te damos tu tiempo, Emi, hasta que te sientas mejor. Me preocupa verte así, quiero que puedas volver a vos. ¿Qué te hace explotar?”, indagó.

Con lágrimas en los ojos, Emiliano se confesó: “Esta situación. Me parece que están viendo algo, les estamos diciendo a gritos algo y no está siendo recepcionado. Estoy disociado, no entiendo que está pasando. Siento que se lo estamos diciendo y no está pasando nada”.

Tras escucharlo, la presentadora intervino: “Esto es un desafío también mental. Si un participante quiere jugar con una estrategia de una manera, en la convivencia, es válido dentro del juego. Vos lo sabés. Esto es una convivencia y es parte del juego”.

“¿Qué pasa si cambian el chip ustedes e intentan que haya una persona que, diga lo que diga, no les afecte y así, su juego pierde valor y fuerza? No es solo lo que genera Fer, es también lo que ustedes le devuelven. Yo les dejo picando la idea, ustedes la toman si quieren. Me parece que hay un montón de soluciones que tienen en sus manos”, agregó.

Por último, Rella hablo frente a las cámaras de lo sucedido: “Siempre, para mí, tiene que prevalecer el respeto y la educación, más allá de que estamos compitiendo. Puede haber algún personaje y una estrategia, pero eso no quiere decir que uno tenga que herir la sensibilidad de otro compañero o hablar mal. No quiero que una persona me frustre, por decirlo así, o me invalide la experiencia que tanto elegí”.

DESCONSOLADO LLANTO DE YASMÍN CORTI AL VER UNA FOTO DE SU PAPÁ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Una vez más, José María Muscari llegó al corazón de los participantes de El Hotel de los Famosos 2 al hacerles hablar de los seres queridos que aparecían en fotos desde la pantalla del televisor. Y en su caso, Yasmín Corti no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su papá.

“¡Ay! Mi hermanito me manda una foto en la que estamos los dos con mi papá”, comenzó diciendo, con lágrimas en los ojos. Y agregó: “A mi papá lo perdimos en pandemia. Le agarró covid y lo perdimos”.

“Así estaba siempre con él. Siempre fui muy pegada y parecida y uno nunca piensa que puede pasar estas cosas. Siempre imagina que quedan muchos años por delante, para vivir, para compartir, la familia, posibles hijos, nietos; todo eso me queda en el tintero y me mata”, agregó, después de ver la imagen en la que está abrazando a su padre.

“Lo tengo siempre conmigo. Papi, te amo. Gracias por todo”, cerró Yasmín, a corazón abierto, mientras todos sos compañeros se conmovían con su relato e historia de vida.